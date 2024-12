LADISPOLI – Due auto ibride per la Municipale. È solo la prima di una lunga serie perché altre quattro verranno messe presto a disposizione degli agenti guidati dal comandante, Sergio Blasi. In occasione della celebrazione di San Giuseppe, patrono della città, la Polizia Locale di Ladispoli ha inaugurato una nuova fase nel suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Con l’entrata in servizio di due nuove vetture Renegade ibride, si è ufficialmente avviata la transizione verso una flotta veicolare più ecologica. I mezzi sono completamente elettrici e rappresentano un passo deciso verso l'eliminazione delle emissioni inquinanti. Le novità per i “caschi bianchi” non sono finite qui. Il Comando di viale Mediterraneo ha anche avviato un ambizioso progetto di produzione di energia rinnovabile direttamente sul proprio territorio. Grazie all'installazione di pannelli solari presso la sede, la Polizia Locale diventerà autonoma nella produzione di energia elettrica, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2 e al risparmio energetico. «Unimportante passo, afferma il sindaco Alessandro Grando – il quale evidenzia il costante impegno della Polizia Locale di Ladispoli non solo nella tutela della sicurezza dei cittadini, ma anche nella salvaguardia dell'ambiente. La svolta ecologica in occasione, è un segno tangibile del progresso verso una città più verde e sostenibile».

E in estate quad e biciclette per gli agenti che potranno muoversi più liberamente sul territorio.

