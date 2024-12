CERVETERI – Parte oggi la tre giorni riservata all’arte e a Marco Vannini. Si chiama “SeaArt” ed è la seconda edizione della rassegna culturale dedicata al ragazzo che fu ucciso a soli 20 anni a maggio del 2015. La sala Ruspoli di piazza Santa Maria ospiterà una trentina di artisti, tra pittori, fotografi, musicisti e scultori. Ognuno di loro potrà esporre la sua creatività nella rassegna dedicata al mare, patrocinata dal comune etrusco e promossa dall’artista locale Luisana Leone, in arte “Lulù”. Porte aperte fino alle 20.30 e poi domani e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Saranno presenti anche i genitori di Marco, Valerio e Marina. Ad aprire le danze di questa emozionante tre giorni d'arte, sarà la cantante lirica Elena Danusia, accompagnata dalle dolci sonorità del flauto traverso. A lei, seguirà l'esibizione di Luca Mefalopulos, artista di strada. Marco aveva un legame particolare con il mare, dai bagni estivi alle immersioni e non vedeva l’ora di raggiungere la casa di famiglia in Sardegna e dedicarsi alla pesca.

