ALLUMIERE - Ad Allumiere pronto il servizio degli Scuolabus: l'amministrazione comunale ha definito percorsi e orari.

A partire da ieri, 11 settembre, il servizio scuolabus darà il via al servizio con orario provvisorio. Lo Scuolabus giallo provvederà a fare le corse all'interno del paese e per gli alunni della Secondaria la prima corsa partirà da piazza della Repubblica alle ore 7.35, mentre la seconda corsa partirà da piazza Turati (Scuole Elementari) alle ore 7. Le fermate saranno in Via Dante Alighieri, località Le Terre (fermate su Via A. Klitsche - Via A. Moro). Per quanto riguarda la scuola Primaria la corsa partirà da Via del Faggeto (Semaforo) alle ore 7.55 ed effettuerá le fermate in Via Mertel (incrocio Le Grazie) alle ore 8; Via Dante Alighieri, invece, alle ore 8.05 in località Le Terre (fermate su Via A. Klitsche - Via A. Moro). Per quanto riguarda l'Infanzia la corsa partirà da Piazza Turati (Scuole Elementari) alle ore 8.35 e le fermate saranno effettuate in Piazza della Repubblica, Via Dante Alighieri, località Le Terre (fermate su Via A. Klitsche - Via A. Moro).

Ci sarà poi lo Scuolabus bianco che servirà la frazione di La Bianca, la località Bolzella ed altre zone periferiche. Per la scuola secondaria lo Scuolabus bianco partirà da Poggio Ombriccolo alle ore 7.40 ed effettuerà la fermata a La Bianca alle ore 7.45. Per la Primaria lo Scuolabus partirà dalla località Bolzella alle ore 7.55 con fermata a La Bianca alle ore 8.05. Per la scuola dell'Infanzia partirà da località Bolzella alle ore 8.35 con fermata a La Bianca alle ore 8.45. Per quanto riguarda invece il momento dell'usura lo Scuolabus porterà dalle 11.50 gli alunni della Secondaria (Bolzella e Piazza); dalle 12.00 Secondaria 11, 12 e 13; dalle 12.30 Infanzia, dalle 13 Primaria (Bolzella) e dalle 13.10 Primaria.

