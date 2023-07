ALLUMIERE - Ad Allumiere ennesima protesta dei consiglieri comunali di opposizione Nicol Frezza e Enrico Fracassa (PD) e Antonio Pasquini e Sante Superchi (Insieme per Allumiere). Stavolta i 4 consiglieri di opposizione hanno raccolto le istanze di molte famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio Scuolabus, servizio il cui costo è stato aumentato.

"È una vera e propria “mazzata” a carico delle famiglie per il servizio scuolabus - scrivono Nicol Frezza ed Enrico Fracassa (Partito Democratico) - come avevamo preannunciato qualche settimana fa è stato aumentato di molto il costo del servizio di trasporto degli alunni. Dall’avviso appena pubblicato sul sito del Comune è visibile l’aumento: quasi 50euro (48euro per la precisione) rispetto a quanto pagato fino allo scorso anno scolastico. C'è poi un'altra brutta novità: l’importo del servizio deve essere saldato completamente entro il primo trimestre (per cui 80euro entro il 13 agosto e gli altri 80euro entro novembre, per un totale di 160euro per ogni figlio). Le famiglie quindi non possono più contare sulla rateizzazione annuale del pagamento. Queste sono le politiche a supporto delle famiglie di Allumiere? Cosa dice la sinistra della maggioranza in merito a tali aumenti?" Sul piede di guerra i consiglieri d'opposizione Antonio Pasquini e Sante Superchi di Insieme per Allumiere. "Va sempre peggio: l'amministrazione comunale ha sferrato un'altra dura mazzata per i cittadini di Allumiere e, soprattutto per le famiglie. Come è possibile arrivare a portare oltre il 45% di aumento rispetto allo scorso anno per il servizio di Scuolsbus e non permettere la rateizzazione?

Entro novembre l’importo dovrà essere pagato. Ma l'amministrazione vicina alla gente dove è? Dove stanno le azioni che dimostrano di andare incontro alle famiglie che già faticano ad arrivare a fine mese?"