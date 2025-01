TARQUINIA - Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato il posticipo delle domande di iscrizioni, alle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025.L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia continuerà a proporre nei mesi di gennaio e febbraio una serie di attività di Open Day per promuovere ancora di più la scuola dopo il grande interesse riscontrato nelle due giornate del 7 e del 15 dicembre 2024. Le prossime aperture, rivolte ai futuri iscritti e ai loro genitori, garantiranno di conoscere e di toccare con mano le materie di indirizzo dei vari corsi presso i due plessi dell’istituto: la sede centrale sita nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina che ospita il liceo classico e l’istituto tecnico con gli indirizzi di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con specializzazione in Produzione e Trasformazione, Turismo, Costruzione, Ambiente e Territorio, Amministrazione, Finanza e Marketing con specializzazione nei Sistemi Informativi Aziendali e corso Serale per gli Adulti di Amministrazione, Finanza e Marketing e la succursale di Tarquinia Lido dove è presente il liceo scientifico sia nella sua articolazione Tradizionale che con l’opzione Scienze Applicate).Gli Open Day si terranno nelle seguenti date: domenica 12 gennaio, domenica 19 gennaio e il sabato 1 febbraio, prima della chiusura definitiva delle iscrizione. Le attività laboratoriali di workshop che saranno proposte, differenti per ogni data, possono essere visionate sul sito dell’istituto (www.iscardarelli.edu.it). È inoltre prevista la possibilità di ricevere assistenza presso l’ufficio didattica della sede centrale per le nuove iscrizioni il 23 dalle 15 alle 17, sabato 25 dalle 10 alle 12.30 e il 27 gennaio dalle 16 alle 17; ed inoltre il 3, il 6 e il 10 febbraio dalle ore 15 alle ore 17. «Dopo otto anni di scuola comune per tutti, è giunto il momento di una scelta- ha commentato il Dirigente Scolastico Laura Piroli -la prima di quelle su cui si costruisce il futuro degli studenti. Al Cardarelli conoscere è necessario per scegliere, questo è il nostro motto da sempre. Di ciò siamo talmente convinti che abbiamo predisposto un ricco e intenso calendario di Open Days per farvi conoscere la nostra scuola e i nostri indirizzi di studio, i nostri insegnanti e i nostri contesti di apprendimento. Ad accogliere i ragazzi della scuola secondaria di primo grado saranno presenti anche i nostri studenti, per poter avviare un primo contatto, fare domande e interrogarsi insieme sul perché scegliere un indirizzo piuttosto che un altro. Curiosità e desiderio di pensare al futuro, con la giusta dose di consapevolezza che, a questa età, ogni scelta è delicata e deve essere opportunamente orientata».

