FIUMICINO - Un “piano” per agevolare la fruzione delgli aeroporti, riservato al personale scolastico e Ata: Aeroporti di Roma esprime soddisfazione per il rinnovo del Piano Welfare al 2024, ora in fase di sottoscrizione, annunciato dal ministro dell’Istruzione Valditara. Il Piano Welfare è riservato al personale scolastico e Ata, mettendo a disposizione la propria organizzazione per la fruizione di alcuni servizi negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino che già hanno maturato nel corso del 2023 un grande riscontro tra le categorie aventi diritto.

«La scuola e l’enorme patrimonio umano costituito da tutte le persone che ogni giorno lavorano per il futuro dei nostri giovani e del Paese – sottolinea Aeroporti di Roma – costituiscono uno dei principali target a cui si rivolgono le iniziative in ambito culturale e sociale intraprese da Adr nell’attività aeroportuale e non solo. L’estensione del piano al 2024 è un esempio concreto e rilevante di collaborazione tra imprese e istituzioni per il raggiungimento di obiettivi comuni rivolti a categorie ampiamente rappresentative della popolazione».