CERVETERI – Un insulto alla legalità e all’onore di Falcone e Borsellino. I vandali hanno imbrattato il murales dedicato ai due baluardi dell’antimafia ma il comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare non si rassegna e invita i volontari in piazza Morbidelli per ripristinare il decoro sabato prossimo alle 12. «Il nostro murale è stato deturpato dai soliti ragazzini. Aspettiamo tutti i cittadini che vogliono difendere il decoro urbano del nostro territorio. Noi saremo armati di tanta buona volontà, con pennello e secchio di vernice bianca». Il gesto inevitabilmente ha fatto molto male anche agli artisti che avevano ideato e poi realizzato l’immagine che in breve tempo è diventata un simbolo nel quartiere di Cerenova. Poi nella notte sono comparse scritte denigratorie ad opera dei soliti ignoti. Gli abitanti chiedono delle punizioni severe.

