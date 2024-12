TOLFA - La comunità capi del Tolfa 1 ha partecipato alla Route Nazionale 2024 delle Comunità Capi sul tema "Generazioni di felicità".

Nei 50 anni dell'Agesci si è pensato di radunare a Verona tutte le comunità capi per riflettere sul tema dell'essere felici e la comunità capi del Tolfa ha partecipato con Germano Di Francesco e Marta Ceccarelli e tutti gli altri capi: Valerio Agostini, Matteo Bentivoglio, Diana Laus, Dario Vannicola, Leonardo Sereni, Fabrizio Gobbi, Martina Pesoni, Anita Carminelli, Luca Telloni, Maura Ceccarelli, Renato Sgriscia, Agnese Morra, Martina Borghesi, Stefano Serpente e Mariano Feola.

L'appuntamento si è svolto dal 22 al 25 agosto: sono state giornate memorabili con costruzioni incredibili e veglie, botteghe tematiche e ospiti d'eccezione guardando il futuro delle nostre generazioni e auspicando di trovare la felicità nel far felici gli altri. Canti, giochi, allegria, comunità, gioia e ben 20mila capi scout sotto un'unica promessa. Una stesa di tende e camicie azzurre e fazzolettoni di tutti i colori. I capi del gruppo scout Agesci di Tolfa sono tornati in paese per ricominciare l'impegno con i ragazzi e i giovani tolfetani che godono ormai da tantissimi anni di questa occasione di crescita.

"Ci auguriamo un anno ricco con una delle strofe della canzone della Route: "E’ un Cerchio il nostro modo di incontrarci e stare insieme, rotondo il piatto che porgiamo a chi ci chiede un bene; non c’è un’uscita o angolo, nascondersi non vale, tutti protagonisti, spesi per un ideale" - spieganono dalla comunità capi degli scout di Tolfa - c'è stato anche Gianni Morandi e Vecchioni sulle note di "Sogna Ragazzo Sogna" Alla messa finale c è stato un tripudio di fazzolettoni sventolati "che fa auspicare - concludono dalla comunità capi - in un vento nuovo di speranza ed amore". La messa é stata officiata dal cardinale Zuppi presidente della Conferenza Episcopale Italiana