CERVETERI – Il gruppo comunale della Protezione civile è dovuto intervenire per l’ennesima volta, la sera di mercoledì, per domare l’ennesimo incendio sul territorio esploso nella frazione agricola di Borgo San Martino. Su segnalazione degli stessi residenti, esasperati per i tanti roghi, i volontari sono arrivati in pochi minuti per avere la meglio sulle fiamme divampate su sterpaglie e vegetazione incolta. Sul posto due moduli Aib e l’autobotte da 10mila litri. L’area è stata spenta rapidamente e poi bonificata ma continuano a preoccupare i raid innescati da piromani senza scrupoli.

