CERVETERI – Ennesimo incendio nel territorio etrusco, non si contano più ormai. Molto probabilmente si tratta ancora di piromani che ieri mattina hanno innescato il rogo in via del Lavatore a poca distanza dal centro storico di Cerveteri. Ad andare in fiamme sterpaglie e un canneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerenova e la Protezione civile comunale con tre equipaggi Aib e l’autobotte da 10mila litri in supporto alle attività di spegnimento. Sono arrivati anche i vigili urbani e i carabinieri della stazione locale. Sabato scorso, su attivazione della Sala Operativa Regionale, i volontari della protezione civile erano intervenuti su un incendio di sterpaglie sviluppatosi in via della Cava di Sabbia. Oltre 20 i roghi negli ultimi mesi, segno evidente che qualcuno continua indisturbato ad arrecare danni alla comunità attivando sempre la macchina delle autorità competenti.

