CERVETERI - È stato sorpreso dagli agenti del commissariato di via Vilnius mentre stava vendendo cocaina a un giovane del posto. E così, per lui, un 45enne romano, già noto alle forze dell'ordine, si sono aperte le porte del carcere di Civitavecchia. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di martedì a Marina di Cerveteri e non è passato inosservato agli abitanti della cittadina balneare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA