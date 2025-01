Un’auto si scontra con un furgone portavalori e scatta l’allarme antirapina.

Il fatto è accaduto oggi pomeriggio nei pressi della strada Teverina.

Per dinamiche cause ancora in corso d’ accertamento, una Jeep e un camion portavalori della vigilanza privata si sono scontrati nei pressi dello svincolo per il raccordino, in direzione via Genova.

Nell’urto, per fortuna, nessuno dei conducenti sarebbe rimasto ferito.

Tuttavia l’impatto tra i due mezzi avrebbe fatto scattare l’allarme anti-rapina del portavalori.

A quel punto sono intervenute le volanti della polizia.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno constatato che in realtà non c’era stato nessun tentativo di rapina. Fatte le verifiche di rito, e accertato che tutto era in ordine, hanno scortato il furgone della vigilanza fino a destinazione.