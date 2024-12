CIVITAVECCHIA – Nel tardo pomeriggio di oggi, precisamente alle 16:40, una situazione di emergenza ha richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia.

L'allarme è stato lanciato in seguito a un incidente stradale verificatosi in viale Pietro Nenni, all'incrocio con via Galilei. Due autovetture di media cilindrata si sono scontrate, finendo entrambe sullo spartitraffico presente in quel tratto di strada.

Le cause precise di questo impatto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Immediatamente dopo l'incidente il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per mettere in sicurezza l’area. La conducente di una delle vetture coinvolte è stata soccorsa tempestivamente e affidata alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell'incidente.

Un'azione rapida e coordinata che ha visto il personale dei Vigili del Fuoco mettere in sicurezza entrambe le autovetture coinvolte, garantendo così che non vi fossero ulteriori rischi per la pubblica incolumità. Da sottolineare anche l'intervento della Polizia Locale di Civitavecchia, giunta sul posto per effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico veicolare nell'area interessata.

Fortunatamente, dalle prime valutazioni, sembra che le occupanti delle due vetture coinvolte nell'incidente non abbiano riportato ferite gravi.

Al momento, la viabilità nell'area è stata ripristinata grazie all'azione delle autorità competenti. Tuttavia, si consiglia comunque di prestare attenzione e rispettare le norme del codice della strada per evitare ulteriori incidenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA