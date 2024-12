Traffico il tilt ieri pomeriggio in superstrada per un incidente che ha coinvolto due auto.

Per cause in corso d’accertamento, le due vetture si sono scontrate poco prima dell’uscita per Viterbo sulla Cassia Nord.

Nell’impatto due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale i due feriti ma, da quanto si è appreso non sarebbero gravi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Per consentire il soccorso e i rilievi, infatti, la strada in direzione Viterbo è stata chiusa tra Vitorchiano e il capoluogo e si sono create lunghe code,

Chi procedeva verso Viterbo è stato fatto uscire a Vitorchiano.

Sul posto presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità e i tecnici dell’Anas per la pulizia dell’asfalto dai detriti lasciati dalle auto.