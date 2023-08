FABRICA DI ROMA - Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto ieri mattina. Per cause in corso d’accertamento due auto che procedevano sulla strada provinciale Faleria, poco prima dell’ingresso in paese, si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale in codice rosso una donna alla guida di una delle due vetture. Presenti sul posto anche i carabinieri che hanno proceduto ai rilievi del caso.