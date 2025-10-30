Tre persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave, in uno scontro tra auto-camion lungo la strada provinciale 19 nel territorio di Graffignano. L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 13.

Per cause ancora in corso d’accertamento i due mezzi si sono scontrati. L’impatto è stato così violento che l’auto si è messa su un fianco. Le tre persone all’interno, due uomini e una donna, sono rimaste tutte ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118.

I due uomini, di 42 e 74 anni, sono stati elitrasportati a Roma, mentre la donna, 68 anni, è stata portata al Santa Rosa di Viterbo. Per estrarli dalle lamiere contorte dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Tutti e tre sarebbero rimasti sempre coscienti.

Illeso, invece, il conducente del camion.

La strada provinciale 19 è stata chiusa al traffico per permettere la rimozione dei mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.