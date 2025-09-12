PHOTO
È di tre feriti di cui uno grave il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo l'Aurelia bis. Nell'incidente sono rimasti coinvolti uno scooter, un'auto e una bicicletta. I tre mezzi si sono scontrati per causa ancora in corso d'accertamento all'altezza del chilometro 27.
Tre persone, come detto, sono rimaste ferite tra cui una donna, la più grave, che è stata trasportata in eliambulanza nel codice rosso a Roma. Gli altri due feriti, invece, sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Rosa di Viterbo.
Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti la polizia locale che ha effettuato i rilievi dell'incidente ei carabinieri che hanno gestito la viabilità. Il traffico è stato bloccato per circa un'ora e mezza per consentire le tutte operazioni del caso.