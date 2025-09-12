È di tre feriti di cui uno grave il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo l'Aurelia bis. Nell'incidente sono rimasti coinvolti uno scooter, un'auto e una bicicletta. I tre mezzi si sono scontrati per causa ancora in corso d'accertamento all'altezza del chilometro 27.

Tre persone, come detto, sono rimaste ferite tra cui una donna, la più grave, che è stata trasportata in eliambulanza nel codice rosso a Roma. Gli altri due feriti, invece, sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Rosa di Viterbo.