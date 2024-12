LADISPOLI – Incidente tra un’auto e uno scooter, ad avere la peggio il passeggero dietro al motorino trasportato in ambulanza d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. L’impatto, violento, ieri pomeriggio intorno alle 14 in via Castellammare di Stabia, praticamente in prossimità degli istituti scolastici. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale di Ladispoli intervenuti sia per i rilievi che per gestire il traffico in un punto nevralgico della città.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la Renault Clio alla cui guida si trovava una signora stesse svoltando a sinistra quando improvvisamente da dietro è sbucato fuori lo scooter con due giovani 18enni, entrambi ladispolani. Il conducente per fortuna è rimasto illeso, non però il suo amico alle prese con fratture multiple. La prognosi non è stata ancora sciolta dai sanitari. Nessuna conseguenza nemmeno per la donna, 45enne, che però è rimasta inizialmente sotto choc in seguito all’incidente.

Sul posto anche dei passanti che hanno chiamato immediatamente il 118. Il traffico ne ha risentito ma la maggior parte dei bambini erano già fuori dalle rispettive classi con le loro insegnanti. Lo scontro di ieri non fa che aumentare il numero degli incidenti in questo 2023 nel centro urbano, alcuni dei quali gravi e che hanno coinvolto spesso dei pedoni.

