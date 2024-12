Un centauro è rimasto ferito in uno scontro con un’auto ed è stato trasportato in eliambulanza in ospedale.

L’incidente si è verificato oggi pomeriggio a Ronciglione, lungo viale della Resistenza all’altezza del semaforo. Per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, i due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stato proprio il centauro.

Soccorso dal 118, viste le sue condizioni, i sanitari hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato quindi elitrasportato in ospedale ma al momento non si conoscono le sue condizioni.