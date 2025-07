Una coppia di centauri è rimasta ferita in un incidente che si è verificato questo pomeriggio intorno alle 18 sulla Cassia in località La Botte a Vetralla. Per cause in corso d’accertamento un’auto e la moto su cui viaggiavano un uomo e una donna si sono scontrate nei pressi del chilometro 62, all'altezza dell'ex ristorante Imperiale. Ad avere la peggio i due centauri. La donna è stata trasportata in eliambulanza a Roma, mentre l’uomo è stato portato all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti.