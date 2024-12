Due donne sono rimaste ferite ieri mattina in uno scontro tra un autocarro e una vettura. Una di loro è stata trasportata in elisoccorso in ospedale.

L’incidente si è verificato intorno alle 11,30 sulla strada Flaminia all’altezza del chilometro 51 tra Faleria Civita Castellana. Per cause ancora in corso d’accertamento la vettura su cui viaggiavano le due donne si è scontrata con un camion che trasportava acqua potabile. L’impatto è stato violento e una delle due donne è rimasta incastrata tra le lamiere contorte della vettura.

Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che a loro volta hanno poi affidato la donna, di 54 anni, ai sanitari del 118. Questi, viste le sue condizioni, hanno disposto il suo trasferimento in eliambulanza al Gemelli. In ospedale anche l’altra donna mentre il conducente del camion è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Civita Castellana per i rilievi del caso. La strada durante le operazioni di soccorso è rimasta chiusa in entrambe le direzioni.