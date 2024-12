Due feriti gravi in altrettanti incidenti stradali che si sono verificati ieri nella Tuscia. In ospedale in codice rosso un 20enne finito fuori strada a Civita Castellana e un ciclista che si è scontrato con un’auto ad Acquapendente.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 6,20 lungo la strada provinciale di San Luca. Per cause ancora in corso d’accertamento l’auto condotta da un ventenne ha perso il controllo, è finita fuori strada e si è ribaltata.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che, vista la gravità delle sue ferite, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Gemelli. Presenti sul posto anche i carabinieri di Civita Castellana per i rilievi del caso.

Il secondo incidente, invece, si è verificato in strada del Casino del seminario ad Acquapendente.

Per cause in corso d’accertamento un ciclista si è scontrato con un’auto.

Secondo quanto si è appreso, nell’urto l’uomo alla guida della bicicletta è rimasto ferito e le sue condizioni sarebbero gravissime.

Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale in eliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone che hanno effettuato i rilievi dell’incidente per risalire all’esatta dinamica dello scontro e hanno provveduto a gestire la viabilità.