MONTALTO – Incidente stamane sull’Aurelia. Due auto si sono scontrate finendo la loro corsa a bordo carreggiata completamente ribaltate. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, poco prima delle 13, in direzione Pescia Romana, all’altezza del bivio per Caccia grande, km 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tuscania per i rilievi del caso. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno preso in carico gli occupanti dei due veicoli.

