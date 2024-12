CERVETERI – Brutto incidente poco fa sulla via Doganale, area periferica, all’altezza di via di Ceri. Sarebbero tre i feriti, tra cui un bambino, trasportato al Bambino Gesù di Palidoro e una persona anziana elitrasportata in un ospedale della Capitale. Due pattuglie della Polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità in un punto critico.