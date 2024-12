CERVETERI - Non ce l'ha fatta il signor Giacomo T., 78 anni, investito il 28 febbraio scorso mentre stava percorrendo con la sua bici la via Doganale. Le condizioni dell'uomo erano apparse subito critiche ai sanitari del 118 che hanno deciso di trasferirlo in eliambulanza in un ospedale romano. Per giorni il 78enne ha lottato contro la morte al San Camillo di Roma, ma purtroppo a causa delle sue condizioni critiche, non ce l'ha fatta. I funerali si terranno probabilmente la settimana prossima.