SANTA MARINELLA – Nel pomeriggio intorno alle 15, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un incidente stradale accaduto sulla A12 all'altezza del chilometro 40 in direzione nord.

Per cause in corso di accertamento, due macchine si sono scontrate tanto da ribaltarsi.

All'arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato gli occupanti delle due auto all'interno dell’abitacolo: il personale sanitario li ha trasferiti in due ambulanze, per poi trasportarli all’ospedale di Civitavecchia.

Le condizioni degli incidentati non destavano preoccupazione.

Il traffico veicolare è stato bloccato, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e i due autoveicoli coinvolti. Il personale della società Autostrade, presente sul posto insieme alla Polizia stradale, oltre che ai rilievi del caso, si è occupato di gestire il traffico veicolare.

