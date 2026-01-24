Ancora un tragico scontro sulla Cassia, anche questa volta nel territorio di Sutri.

Nella notte tra venerdì e sabato una guardia giurata è deceduta in un incidente stradale mentre rientrava a casa dal lavoro.

L’incidente si è verificato intorno alle 5,30.

Per cause ancora in corso d’accertamento una Fiat Panda e un’Opel Corsa si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto violentissimo i due conducenti sono rimasti gravemente feriti.

Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati entrambi in codice rosso all’ospedale Santa Rosa.

Per uno di loro Maurizio Francescucci, 50enne residente a Blera, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa della gravità delle ferite riportate nello scontro.

Francescucci era una guardia giurata e aveva da poco finito il suo turno di lavoro di pattuglia nella zona industriale di Civita Castellana. L’incidente sulla strada del ritorno a casa non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono interventi, oltre ali sanitari del 118, anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause dello scontro.