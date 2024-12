LADISPOLI – Scontro violentissimo in via Primo Mantovani, di fronte alla Palude di Torre Flavia. Due i feriti l’altra sera in seguito all’incidente tra due automobili. Un uomo, rimasto contuso, ha rifiutato il ricovero; quello più grave invece è stato trasportato con l’ambulanza del 118 al Policlinico Gemelli di Roma anche se fortunatamente non corre pericolo di vita. Ha riportato diversi traumi tra cui il più serio ad un arto superiore. Sul posto si sono precipitati, oltre ai sanitari, i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova che hanno lavorato con la squadra 26 A per liberare gli occupanti dalle lamiere accartocciate. Una terza vettura è rimasta coinvolta ma solo perché era parcheggiata a bordo strada. Spetterà ai militari ricostruire la dinamica esatta dello schianto. L’arteria di collegamento tra Ladispoli e Marina di Cerveteri è stata chiusa per quasi due ore. Inevitabili i disagi per gli automobilisti costretti a transitare per le stradine limitrofe per raggiungere Cerenova, Campo di Mare e Cerveteri.

Dinamica a parte, gli abitanti si scagliano contro l’incuria nella zona. «Le canne sono in mezzo alla strada, le macchine in doppia fila, la luce è bassa o assente e le persone corrono sempre», segnala Marco. «Quella strada dovrebbe essere allargata e riqualificata. C’è poi una curva molto pericolosa», si accoda Mario.

