TARQUINIA - E’ ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria il corpo del maresciallo dell’esercito Roberto Cattaneo, il 57enne deceduto dopo un incidente in moto avvenuto venerdì lungo l’Aurelia bis, all’altezza di Monte Romano. Ancora da ricostruire con chiarezza la dinamica di quanto accaduto venerdì pomeriggio intorno alle 17. Nelle scorse ore la moglie di Cattaneo ha lanciato un appello social per chiedere aiuto per ritrovare il portafoglio e il cellulare di Roberto Cattaneo. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso, sembrerebbe che siano stati ritrovati i due oggetti personali, forse dispersi durante l’impatto con l’asfalto, tuttavia non sarebbero stati ancora consegnati. Resta da capire cosa possa aver determinato il terribile incidente: c’è chi parla di un animale che attraversando avrebbe fatto perdere il controllo della moto a Cattaneo. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Dopo l’incidente Roberto Cattaneo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma dove è stato sottoposto ad urgente intervento chirurgico, ma intorno alle 3,30 è deceduto. Una tragedia che ha lasciato sgomenti i cittadini di Tarquinia, con messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da parte di tantissime persone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA