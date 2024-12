TARQUINIA – Schianto sull’Aurelia bis. Per cause in corso d’accertamento, una macchina e una motocicletta si sono scontrate all’altezza di Monte Romano. Ferito gravemente il centauro, Roberto Cattaneo, maresciallo dell’esercito di Viterbo, da anni residente a Tarquinia. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno immediatamente richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Secondo quanto appreso, Cattaneo avrebbe riportato gravi ferite all’arteria femorale: l’elicottero del 118 è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Bracciano per l’improvviso arresto cardiaco del ferito.

I medici, secondo quanto appreso, gli avrebbero effettuato alcune trasfusioni di sangue, Cattaneo è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato sottoposto ad urgente intervento chirurgico, tuttora in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA