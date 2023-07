MONTALTO DI CASTRO - Una macchina, per cause in corso d’accertamento, è finita contro un autocarro a Pescia Romana, L’incidente si è verificato ieri nel primo pomeriggio lungo la strada Belvedere.

L’autocarro che trasportava surgelati è finito contro una macchina: quattro le persone rimaste coinvolte, tutte trasferite in ospedale. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.