LADISPOLI - Lo cercano anche a Ladispoli Roberto Speranza, il 75enne di Roma scomparso ieri sera, sabato 7 dicembre, intorno alle 21,30, da Roma, zona Colli Albani.

Nel pomeriggio di oggi l’uomo risulta ancora scomparso, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione.

Tra le tante ipotesi, anche quella che possa aver deciso di dirigersi a Ladispoli dove l’uomo ha una casa.

Famigliari e amici hanno diffuso un appello: «Si chiama Roberto Speranza, 75 anni, alto circa 170 centimetri, corporatura media. È scomparso ieri sera verso le 21,30 zona mercato di colli Albani. Indossava jeans blu, pile blu, piumino blu, un cappello in lana marca ‘Ciesse’ e ciabatte tipo Crocs blu. Non ha con sé documenti né cellulare, potrebbe essere in stato confusionale. Chiunque abbia notizie o lo abbia visto chiami i seguenti numeri: 393281164251, 393312935759 e 383392380571». In campo per le ricerche anche i volontari dell’associazione Penelope. Secondo quanto appreso le ricerche da parte dei carabinieri presso ospedali e strutture sanitarie di pronto soccorso al momento non avrebbero dato alcun esito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA