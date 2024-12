CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4, tramite il direttore generale f.f. Roberto Di Cicco e il direttore sanitario Simona Ursino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Parisi.

«Uomo di sport e di valori – spiegano –, con la sua decennale attività sportiva ha contribuito in maniera significativa alla promozione della salute a favore della comunità e dell'inclusione sociale dei più fragili attraverso progetti sportivi. Il suo ricordo rimanga per tutti come esempio di dedizione e di impegno nei più alti valori sportivi a beneficio della salute della comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA