SANTA MARINELLA – Momenti drammatici, domenica pomeriggio sulle spiagge di Santa Severa, per un bagnante scomparso per qualche ora in mare e ritrovato dalla macchina dei soccorsi, con l'attivazione del Centro Operativo Comunale che, anche questa volta, ha funzionato alla perfezione e ha permesso di recuperare il turista stranieri ventenne, di cui si erano perse le tracce in mare. Infatti, intorno alle 16.30, una ragazza che stava prendendo il sole nella spiaggia libera del castello insieme ad un suo amico straniero di 23 anni, ha lanciato l’allarme, non rivedendolo tornare a terra dopo che si era gettato in acqua per fare un bagno. In pochi minuti il Centro Operativo Comunale, insieme alla Capitaneria di Porto, hanno dato vita sia da mare che da terra, alla più mastodontica campagna di ricerca dello scomparso.

Via mare hanno battuto la costa la Guardia Costiera, il Nucleo Sommozzatori e i bagnini dei vicini arenili, mentre da terra operavano i volontari della Croce Rossa, della Protezione civile e una pattuglia della Polizia locale. Un’ora dopo sono stati proprio i vigili urbani a ritrovare il ragazzo nei pressi della stessa spiaggia che evidentemente, non conoscendo la zona, aveva perso l’orientamento.

«Invio il mio personale ringraziamento e quello dell'intera amministrazione comunale – ha detto il sindaco Tidei - alla Capitaneria di Porto, alla Polizia locale, al Nucleo sommozzatori e alla Croce Rossa di Santa Severa e Santa Marinella, per l’ottimo lavoro svolto nella ricerca del ragazzo scomparso».

Anche il vice sindaco Roberta Gaetani, che insieme al delegato alla sanita dottor Alessio Manuelli hanno partecipato alle ricerche, sottolineano la rapidità di intervento dei soccorritori. «Sono stati rapidissimi, solerti e molto ben coordinati – spiega il vice sindaco Gaetani - in pochi secondi infatti è partita la macchina dei soccorsi. Il fatto che siano così veloci a organizzare le ricerche, è dovuto al fatto che questi volontari fanno tante esercitazioni durante l’inverno. Non dimentichiamoci che negli ultimi anni, ci sono stati diversi fatti di cronaca nera sulle spiagge che hanno coinvolto persone anziane e ragazzini. Nel mese di agosto questa città arriva fino a ottantamila presenze e quindi bisogna essere pronti per ogni evenienza».

