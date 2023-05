Il Comune di Viterbo aderisce alla Giornata mondiale della sclerosi multipla e illumina il Palazzo papale di rosso.

«Abbiamo subito accolto la richiesta del presidente della sezione provinciale Aism Vito Di Noto, sezione presente sul territorio da oltre 25 anni – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini -. Una realtà molto attiva e preziosa che supporta tutte le persone interessate direttamente o indirettamente da questa grave patologia».

La giornata mondiale della Sm, che si celebra oggi, cade all’interno della settimana di informazione dedicata alla malattia che si terrà fino a domenica 4 giugno. Numerose le iniziative di sensibilizzazione che verranno portate avanti in tante altre città di Italia.

«Il comune di Viterbo aderisce alla giornata mondiale della sclerosi multipla – aggiunge l’assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano – e per l’occasione il palazzo papale si illuminerà di rosso, insieme a molte altre città italiane. Viterbo supporta così l’iniziativa promossa dalla Federazione internazionale Sclerosi Multipla (MSIF) e dall’Aism di Viterbo, una realtà che ha festeggiato nei mesi scorsi i 25 anni di attività. Un’attività intensa, fondamentale per diffondere la conoscenza della malattia e migliorare la qualità di vita delle persone colpite da questa patologia, familiari compresi. Un appuntamento di grande importanza quello di oggi, per informare e sensibilizzare la cittadinanza su una patologia che colpisce ancora troppe persone».

Per ulteriori informazioni: www.aism.it/ .

