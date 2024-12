CIVITAVECCHIA – Proseguono le indagini per risalire agli autori della rapina, con tanto di investimento, ai danni di una anziana signora fuori il discount al Faro. Intanto soprattutto sui social si moltiplicano le segnalazioni da parte dei cittadini riferiti a furti e scippi nei vari quartieri. Proprio mercoledì mattina, ha raccontato una signora, al mercatini di viale Nenni urla e grida hanno richiamato l’attenzione dei presenti: un uomo aveva appena rubato il portafogli ad un’anziana, tentando la fuga. «Ho recuperato il portafoglio perché ho iniziato ad urlare come una pazza - ha raccontato la donna - ho visto il ladro che lo gettava a terra per non essere preso con la refurtiva in mano e si è poi dileguato con molta calma: sono stati avvisati anche i vigili presenti». E secondo i racconti dei presenti, nella stessa mattinata sono stati diversi i portafogli spariti. La richiesta che arriva è quella di maggiori controlli.

