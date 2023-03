Cronaca

Sciopero: parola d'ordine unità

Alta l’adesione e partecipato il presidio a Molo Vespucci. Metalmeccanici e portuali insieme in quella che sembra essere l’ultima occasione per invertire una pericolosa deriva. Al loro fianco la politica, tutta, e le istituzioni. Regione pronta ad attivarsi per Civitavecchia. Inviata una lettera al Mit per aprire un tavolo di crisi. Tedesco e Grasso: "Su questi temi non può esserci divisione" VIDEO