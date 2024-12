LADISPOLI – Lo scontro violento, sull’Aurelia, all’altezza del chilometro 31,8. È lo stesso punto dove lo scorso febbraio è morto Andrea Ferlini, cerveterano 23enne. Ieri sera, dopo le 9.30, a scontrarsi tre auto sulla statale tra Palidoro, comune di Fiumicino e Valcanneto, frazione di Cerveteri. Quattro in tutto i feriti anche se fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sul posto quattro ambulanze, per trasportare i feriti in codice rosso nei rispettivi ospedali della Capitale tra Aurelia Hospital, San Camillo e Sant’Eugenio, una pattuglia della polizia locale di Fiumicino per i rilievi e poi anche i vigili del fuoco della caserma di Cerenova per scongiurare che una delle auto coinvolte potesse esplodere avendo il serbatoio a gpl. La più grave risulta la conducente della Peugeot Coupé, una ragazza 25enne che, oltre a vari traumi, ha subito anche la rottura della milza. Nella Fiat Panda contuse due sorelle rispettivamente di 65 e 70 anni mentre nella Renault Modus l’autista è un 30enne anche lui non in pericolo di vita. Risultano tutti residenti tra Ladispoli e Marina San Nicola. Spetterà ai vigili urbani ricostruire la dinamica esatta dell’incidente di fronte alla stazione di benzina (foto di Agostino Di Carmine). Lo scontro frontale, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sembra sia da addebitare ad un tamponamento tra due veicoli uno dei quali sarebbe finito poi sulla corsia di marcia opposta.

Ne ha risentito la circolazione stradale. In quel punto, praticamente ogni giorno, gli automobilisti effettuano quasi sempre una inversione a U pericolosissima che in passato ha causato tragedie. Nonostante le richieste dei cittadini e dei comitati di zona, Anas e Regione non hanno mai preso in considerazione la possibilità di intervenire con delle barriere spartitraffico o altre soluzioni. Ci sono da sistemare anche gli incroci nelle campagne di Ladispoli per evitare altre collisioni tra le auto o i mezzi pesanti.

