Un grave lutto ha colpito la comunità di Marta: è morto, in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale, lo psicologo Romano Mazzarrini. Persona molto conosciuta e benvoluta in tutto il comprensorio.

L’incidente è avvenuto sulla Umbro Casentinese. Mazzarrini stava tornando da Orvieto quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato frontalmente con un altro mezzo che procedeva dalla parte opposta proveniente da Montefiascone.

Ancora non sono stati fissati i funerali, in quanto la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Marta e la provincia di Viterbo perdono un ottimo professionista e una persona stimata e sempre disponibile e pronta a dispensare buoni consigli.

