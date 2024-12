LADISPOLI – Scontro violento tra via Primo Mantovani e via delle Folaghe: una donna 40enne è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Aurelia Hospital. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Illeso invece l’altro conducente. Sul posto, oltre ai sanitari, ieri mattina sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di viale Mediterraneo per stabilire con precisione la dinamica dell’incidente effettuando i rilievi e gestendo la circolazione in un punto assai caotico. Una delle due vetture si stava immettendo in via Mantovani. Non è la prima volta che questa strada fa registrare tamponamenti e schianti tra le auto. Gli abitanti della zona tornano in qualche modo a contestare la viabilità dopo la realizzazione della pista ciclopedonale che ha ridotto la carreggiata. Anche se in tanti hanno evidenziato come l’area fosse messa al sicuro da un dosso installato per rallentare, quindi le misure di sicurezza erano state predisposte. Giorni fa al Cerreto grave scontro tra due auto con sei feriti, tre dei quali bambini trasportati al Bambino Gesù di Palidoro. L’impatto in questo caso era avvenuto nelle ore serali. Ma il 2024 verrà ricordato come un anno all’insegna degli incidenti nel centro urbano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA