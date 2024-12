LADISPOLI – Due persone sono rimaste ferite ieri mattina in un violento scontro tra due auto all’incrocio tra via Venezia e via Napoli, in centro urbano. Si tratta dei rispettivi conducenti di una Renault Clio e di una Nissan Juke. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con due ambulanze, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri per liberare uno dei due uomini dalla lamiere accartocciate e due pattuglie della polizia locale per i rilievi del caso. La strada è stata momentaneamente chiusa. Fortunatamente non sembrano essere in pericolo di vita i due cittadini trasportati all’ospedale Padre Pio di Bracciano, un giovane 24enne e un 71enne. Saranno gli agenti della municipale guidata dal comandante, Sergio Blasi, ad eseguire i rilievi e ricostruire l’incidente anche se appare tutto molto chiaro. È molto probabile che una delle due vetture non abbia rispettato lo stop. Dinamica a parte, secondo i residenti è un incrocio molto pericoloso in primis perché gli automobilisti sfrecciano sempre a folle velocità e ad aggravare la situazione ora il cantiere della pista ciclabile nel mirino ormai dei cittadini. La visuale è molto minore rispetto a prima per i conducenti che scendono dal sito archeologico della Grottaccia e poi bisognerà capire se verrà stravolta la viabilità appena verrà inaugurato il tracciato. Il comune ladispolano non ha chiarito ancora come farà a raggiungere la stazione ferroviaria. Da via Venezia potrebbe proseguire verso via Rapallo ma lì c’è una scuola elementare. Abitanti infuriati non solo per la cancellazione di parcheggi ma anche perché la pista passa di fronte a passi carrabili e attività commerciali mentre il tracciato rosso appena verniciato giorni fa è stato rifasciato dagli operai per ulteriori lavori.

