CERVETERI – Schianto in via di Zambra: una 25enne è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata con l’eliambulanza al Policlinico Gemelli. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sull’arteria periferica etrusca in passato già teatro di incidenti. Illeso invece il conducente dell’altra vettura una Opel. La ragazza procedeva nel senso opposto di marcia alla guida di una Citroen. È stato violentissimo l’impatto su cui è al lavoro la Polizia locale di Cerveteri che oltre ai rilievi e a stabilire la dinamica esatta ha dovuto gestire la viabilità. In via di Zambra sono intervenuti pure i sanitari del 118. Torna alla ribalta il tema della sicurezza in questa zona. «È uno dei tanti incidenti che avvengono in una strada dove manca segnaletica – critica Gianluca Paolacci, consigliere comunale di opposizione - e i residenti hanno tutte la ragioni del caso, si vedono sfrecciare auto ad alta velocità, in barba ai divieti. L'amministrazione fino ad oggi non è stata capace di installare un solo dissuasore o un cartello per scoraggiare gli automobilisti indisciplinati. Chiediamo che venga fatto qualcosa in tempi rapidi».

