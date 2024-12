LADISPOLI – Ancora uno schianto in centro urbano avvenuto ieri nel tardo pomeriggio in via Palo Laziale di fronte un distributore di benzina. A scontrarsi due auto guidate rispettivamente da donne rimaste ferite in seguito all’impatto tra una Fiat Punto e una Dacia Duster. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasportato le conducenti, di 50 e 75 anni, in ospedale all’Aurelia Hospital e al Padre Pio di Bracciano. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Ladispoli anche se non si esclude la manovra azzardata da parte di una delle due. Di conseguenza si sono creare code chilometriche sia in entrata che in uscita da Ladispoli in un orario delicato per il ritorno dei pendolari dalla Capitale. Schianto a parte, residenti e automobilisti da tempo invocano delle migliorie per quanto riguarda la sicurezza stradale per alcuni problemi legati all’illuminazione e alle strisce pedonali sbiadite. Aumenta inesorabilmente il numero degli scontri in città, almeno sei nell’ultimo mese e sempre per distrazione alla guida, manovre azzardate, eccessiva velocità. Il comune di Ladispoli in vari quartieri è corso ai ripari posizionando dossi e dissuasori ma la situazione non cambia.

