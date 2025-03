MONTALTO – Si è schiantato con l’auto mentre percorreva la strada provinciale nei pressi del bivio per Ischia di Castro. Fabio Pili, 33 anni originario di Canino, è morto sul colpo dopo essersi ribaltato con la sua macchina, per cause in corso d’accertamento.

L’incidente si è verificato all’altezza di Montalto di Castro lungo la strada che porta a Canino. Inutili i tentativi di rianimare il giovane.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e i carabinieri che hanno proceduto con i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero state altre macchine coinvolte. Il traffico lungo l’arteria è rimasto rallentato per permettere le operazioni di sgombero della strada.

La famiglia ha già fissato i funerali, previsti per domani, venerdì 28 marzo, nella chiesa Collegiata di Canino, alle 15,30.

Nel dolore le due comunità di Montalto di Castro e Canino, e la famiglia tutta: la mamma, il papà, la sorella, gli zii, gli amici di famiglia e i parenti tutti.

