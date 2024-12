CIVITAVECCHIA – Auto che sgommano, sirene spiegate, militari armati fino ai denti che entrano in azione e in pochi secondi circondano la banca. Sbigottiti i passanti, che questa mattina intorno alle 10,30 si trovavano sulla Mediana. Nel vedere i Carabinieri del Nucleo Radiomobile in assetto operativo, qualcuno ha pensato che stessero girando un film. E invece era tutto reale: l’allarme antirapina dell’istituto di credito Intesa San Paolo di via Lepanto è scattato e i militari dell’Arma si sono precipitati sul posto. Probabilmente neppure gli impiegati della banca si saranno resi conto fino in fondo dell’accaduto, a giudicare dalla loro espressione quando i Carabinieri, nel giro di pochissimi minuti, non solo hanno raggiunto l’istituto, ma lo hanno letteralmente “preso in consegna” forzatamente allo scopo di bonificarlo e liberarlo da eventuali presenze pericolose.

Fortunatamente si è trattato di un falso allarme, ma la macchina operativa dei Carabinieri ha dato prova di funzionare in maniera eccellente. Dopo aver analizzato attentamente la situazione e appurato che non c’era nessuna rapina in corso, i militari del Nucleo Radiomobile hanno abbassato le armi e preso contatti con il personale della banca per i chiarimenti del caso. Leggibile sul volto dei cittadini presenti le espressioni di compiacimento per una prova di efficienza operativa data dai Carabinieri, che non è certo cosa scontata.