CERVETERI – Limitatori di velocità, dossi e cuscini berlinesi in prossimità degli edifici scolastici. Da domani partirà l’operazione “Bambini al sicuro”. I dissuasori verranno collocati nelle zone di maggior rischio e da dove, a seguito delle segnalazioni dei cittadini e dei sopralluoghi dei tecnici comunali, sono emerse le maggiori criticità. Perciò saranno posizionati vicino alla scuola Roberto Luchetti, all’Enrico Mattei, alla Salvo D’Acquisto e al Giovanni Cena, oltre che in via Colle dell’Asino, dove oltre a numerose abitazioni vi è un asilo nido. Cuscinetti posizionati anche lungo la Via Settevene Palo, nelle vicinanze dell’ufficio postale. «Abbiamo scelto di concentrare il posizionamento di questi dispositivi – annuncia il vicesindaco e assessore alla Polizia locale, Riccardo Ferri - nelle zone di maggiore sensibilità del nostro territorio e in quelle dove nel tempo abbiamo ricevuto il maggior numero di segnalazioni relativamente l’eccessiva velocità degli automobilisti. Mi riferisco alle uscite dei plessi scolastici arterie stradali a maggior scorrimento, come via Fontana Morella nell’intersezione con via Italo Chirieletti, dove c’è la scuola materna Roberto Luchetti del Tyrsenia, la strada che costeggia l’Istituto Enrico Mattei e davanti alla Giovanni Cena e alla Salvo D’Acquisto». L’intero iter è stato seguito dal comandante della Polizia municipale di via Friuli, Cinzia Luchetti. «“Si tratta di limitatori della velocità – aggiunge Ferri – ma è chiaro che alla base di tutto debba esserci il rispetto da parte di tutti del codice della strada. Siamo in un centro abitato, in aree percorse ogni giorno da bambini e famiglie: è fondamentale pertanto, prima di ogni accorgimento dell’amministrazione in tema di viabilità, che tutti procedano ad una velocità moderata e ad una guida attenta. Solo così il posizionamento dei cuscinetti berlinesi avrà davvero efficacia».

