TARQUINIA - La manifestazione “Scarpette rosse in ceramica” per dire “no” alla violenza sulle donne, promossa da Aicc, si arricchisce di una dimensione corale: tutte e quattro le città della Ceramica della Tuscia, Civita Castellana, Viterbo, Tarquinia e Acquapendente, saranno protagoniste di un evento condiviso, frutto del progetto “La Strada della Ceramica unisce la Tuscia”, che ha recentemente consolidato la rete territoriale con la creazione del portale cittadellaceramica.it.

La conferenza di presentazione dell’iniziativa è prevista per oggi alle ore 11 presso la sala del consiglio della Camera di Commercio di Rieti - Viterbo, in via Fratelli Rosselli 4 e sarà l’occasione per presentare nel dettaglio le iniziative organizzate dai quattro Comuni in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Alla presentazione saranno presenti, Luca Giampieri, sindaco del Comune di Civita Castellana, Rosanna Giliberto, assessora alle Politiche sociali del Comune di Viterbo, Monica Putano Bisti, vicesindaca del Comune di Acquapendente, Andrea Andreani, assessore alle Attività produttive del Comune di Tarquinia, Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, e Chiara Tosaroni, responsabile di Cna Artistico e tradizionale di Viterbo e Civitavecchia.

