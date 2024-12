CERVETERI – Sversamento sospetto nel bosco di Valcanneto. Non è chiaro al momento cosa sia accaduto all’interno dell’area verde nella frazione cerveterana. Un residente ha pubblicato l’immagine di una perdita all’interno di uno dei tanti sentieri della preziosa oasi e in molti hanno subito pensato alle vecchie problematiche relative alla fuoriuscita di liquami. Si è attivata anche l’associazione “Amici del bosco” che con alcuni volontari ha individuato questa fuoriuscita direttamente da un tubo. «Abbiamo segnalato la questione al Comune», conferma Ugo Menesatti. Poi il chiarimento: «Fortunatamente sembra soltanto residuo di acqua proveniente dai tubi di scolo». Perdite a parte, per il bosco di Valcanneto non è un periodo facile per via della malattia che ha colpito purtroppo molte piante.

I PERICOLI. Comitati e associazioni si sono fatti sentire recentemente per fare in modo che chi di dovere se ne occupi al più presto. C’è in gioco pure la sicurezza dei cittadini perché gli arbusti colpiti dal fungo patogeno poi crollano rischiando di travolgere i passanti, esattamente come avvenuto il mese scorso.

