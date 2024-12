CERVETERI – Beccato dalle telecamere dello stadio mentre si libera dei rifiuti. Ha le ore contate la persona incivile che l’altro giorno è arrivato di fronte al Galli, è sceso per liberarsi della spazzatura e poi è ripartito come se nulla fosse. È stato il presidente del Città di Cerveteri a pubblicare il filmato sui social. Dalla targa dell’auto ora i vigili urbani potranno risalire al veicolo e quindi al legittimo proprietario. «Abbiamo voluto mettere questo video – commenta patron Andrea Lupi - perché non è la prima volta che succedono episodi di questo genere e sinceramente siamo stanchi del non rispetto che si ha verso questa società che ha in gestione un bene comune e cerca con tutta la propria forza ed impegno di trasmettere dei messaggi che purtroppo ancora nel 2024 vengono ignorati. Queste potrebbero essere le stesse persone che si lamentano ogni giorno delle cose che non vanno». Non sono mancate le polemiche dei cittadini verso lo “sporcaccione” considerando pure che l’isola ecologica si trova a poche centinaia di metri dall’impianto sportivo.

