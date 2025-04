«Oggi il mondo si raccoglie in silenzio attorno a Sua Santità Papa Francesco, nel giorno del suo ultimo viaggio terreno». Con queste parole Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo e responsabile per l’attuazione dell’articolo 17 Tfue (dialogo interreligioso), ha voluto ricordare la figura del Pontefice, a seguito della partecipazione ai funerali del Papa, svoltisi a San Pietro in Vaticano, con la delegazione dell’Unione Europea. Sberna ha sottolineato come una parte centrale dell'opera di Papa Francesco sia stata dedicata al dialogo interreligioso, un impegno richiamato anche dal cardinale decano Giovanni Battista Re durante l’omelia. «Papa Francesco ha saputo richiamare più volte l’Europa ai valori della fraternità, della giustizia e delle sue radici», ha aggiunto, evidenziando quanto il suo insegnamento abbia rappresentato per i popoli europei una bussola morale. «In questo momento di dolore, mi unisco alla preghiera della comunità ecclesiale e di tutti coloro che hanno trovato in Papa Francesco una guida, un riferimento morale e una voce limpida nei momenti più incerti. La sua eredità spirituale - ha concluso Sberna - continuerà a vivere, ispirando le coscienze e le scelte quotidiane di chi crede in un mondo più giusto».

Alla cerimonia, assieme alle più importanti cariche istituzionali, religiose e diplomatiche provenienti dal tutto il mondo, ha preso parte una rappresentanza delle istituzioni dell’Unione Europea. Nella delegazione di cui ha fatto la vicepresidente Sberna, erano presenti Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Kaja Kallas, Alto rappresentante e vicepresidente della Commissione.